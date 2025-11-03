西武・今井達也投手が３日、埼玉・所沢市の球団施設で自主トレを行い、希望しているポスティングシステムを利用した今オフの米大リーグ移籍について「まだ何も連絡は来ていないですね。返事を待つしかないという状況」と現状を明かした。この日は、キャッチボールやブルペン投球などを行い調整。秋季練習中に１度行われた交渉以降、球団側との話し合いは行われておらず「（ポスティングシステム利用が）オッケーかどうかを球団