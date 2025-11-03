毎日の通勤やお出かけに使うリュックは、軽くて機能的なものなら出番が多くなりそうです。今回ピックアップする【ワークマン】のリュックは、自立するのにたためば薄くなるのが特徴。機能性優秀なバッグを展開する【fulcro（フルクロ）】とのコラボアイテムです。お手頃価格でゲットできる高コスパバッグを、さっそくチェックしてみて。 毎日の相棒にぴったりな優秀リュック 【ワークマン】「たためて自立する