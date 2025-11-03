◆東日本実業団対抗駅伝（３日、埼玉・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場及び公園内特設周回コース＝７区間７４・６キロ）東日本実業団駅伝で、創価大卒のルーキー、サンベルクスの吉田響がエース区間の最長３区で実業団駅伝デビューを果たした。首位と２７秒差の４位でタスキを受け取ると先頭を走る青学大卒のルーキー、ＧＭＯインターネットグループの太田蒼生を１０キロ付近で捉え、１３キロ付近で突き放す。最終盤ではロジス