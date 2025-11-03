男子バレーボールの大阪ブルテオンの選手が３日、大阪市内で開催された「御堂筋ランウェイ２０２５」に参加した。前日の試合に勝利し、気分良くランウェーに参加した。甲斐優斗は「圧倒されています」と、１キロにわたり、びっしりと沿道を埋め尽くした人々を前にビックリした様子。西田有志は「多くの方の前で歩くのは恥ずかしい」と照れた。一方、清水邦広は「試合の前くらいボルテージが上がっている」とノリノリだった。