ÂçÁêËÐ¤Î²£¹Ë¡¦Ë­¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤¬£³Æü¡¢·§ËÜ¡¦¶ÌÌ¾»Ô¤ÎÏ¡²Ú±¡ÃÂÀ¸»û±üÇ·±¡¤ÇÊôÇ¼ÅÚÉ¶Æþ¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¡¢±ÀÎ¶·¿¤ÎÅÚÉ¶Æþ¤ê¤òÈäÏª¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î¤«¤«¤ê·Î¸Å¤Ë¤â»²²Ã¤·¡¢¾Ð´é¤Ç¶»¤ò½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¾ì½êÁ°¤Ë¤¤¤¤¤ªµ§¤ê¤¬¤Ç¤­¤¿¤È»×¤¦¡£½é¤á¤Æ¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢¹­¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡£¡Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¡Ë¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£µ¢¤êºÝ¤Ë¤ÏÆ±»û¤Î¤ª¤ß¤¯¤¸¤ËÄ©Àï¡£¸«»ö¤ËÂçµÈ¤ò°ú¤­Åö¤Æ¡¢¡Ø¾¡Éé»ö¤ËÎÉ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ­ºÜ¤Ë¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×