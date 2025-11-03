ＪＢＣ３競走が行われた３日の船橋競馬３Ｒ「石崎駿・森泰斗開業記念」（３歳、１２００メートル、１１頭立て）で、１０月６日付で新規に厩舎を開業した、石崎駿調教師（４２）と森泰斗調教師（４４）が初出走を迎えた。騎手時代、地方通算１４８２勝を挙げた石崎師と、同４４４８勝の森師の初陣。大接戦となった直線は、１番人気の森泰斗厩舎のセイウンユズカ（牝、戸崎圭太騎乗）が抜け出し１着。４馬身差の２着に２番人気の