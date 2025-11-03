3日午後7時18分頃、鹿児島県薩摩地方を震源とするマグニチュード4.2の地震が発生し、鹿児島県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。地震の概要3日午後7時18分頃、鹿児島県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は鹿児島県薩摩地方(北緯31.8度、東経130.7度)で、震源の深さはごく浅い、地震の規模(マグニチュード)は4.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。震度3以上が