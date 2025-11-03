秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ「ＳＨＯＷ‐ＷＡ」が３日、都内で行われた「ＳＨＯＷ‐ＷＡカレンダーブック２０２６」（集英社刊）の記者会見に登場した。北海道で撮影を行ったカレンダーの魅力に、寺田真二郎は「四季を表現できるカレンダーになったと思う。セクシーシーンがあったり、６人で温泉に入ったシーンだったり、いろんな姿を見せられたカレンダーになったと思います」と魅力を語った。今年の活動を