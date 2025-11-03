メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県の御在所岳で登山をしていた男性が崖から約70m滑落し、意識不明となっています。 警察によりますと11月3日午後1時ごろ、御在所岳の一ノ谷新道登山道で「下山している時に登山道脇の崖下に男性が滑落した」と、一緒に登山をしていた人から119番通報がありました。 男性は登山道から約70m滑落したとみられ、その後、警察や消防によって救助されましたが、意識不明の状態だということで