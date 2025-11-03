1999年に名古屋市西区で32歳の女性が殺害された事件。逮捕まで26年、なぜ今逮捕されたのでしょうか。この事件の捜査に携わった愛知県警の元警視・小池勝孝さんに話を聞きました。小池さんは事件後に西警察署で刑事課長を務め、長年、高羽さんとも親交があり、現在は「被害者サポートセンターあいち」の理事を務めています。元愛知県警警視の小池勝孝さん：「特命班の執念の捜査の結実と、高羽さんの犯人逮捕への思い