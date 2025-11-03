今年も信州にやってきた雪景色。藤田記者リポート「志賀高原は雪がかなり降っていて私の頭にも雪が積もっています。地面にも雪が2センチほど積もっています。」千葉から訪れた人「きのうはそういう様子がなかったのでホテルから景色を見ようと思って窓を開けたら真っ白だからびっくりしました。タイヤもノーマルタイヤだからどうしようかと思って。」沖縄から訪れた人「（雪を見るのは）人生で初です。寒すぎます、感