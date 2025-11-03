片岡物産が手がける京都・宇治の老舗「辻利」ブランドの抹茶商品がインバウンド需要を獲得して急伸している。インテージSRI＋抹茶プレミックス1−7月推計販売規模（金額）によると、前年同期比1.4倍を記録した。「4月末〜6月末まで供給はタイトで商品によっては出荷制限をかけさせていただいていた」（片岡物産）という。一番の牽引役は「抹茶ミルク お濃い茶仕立て」。同商品は、お湯に溶かすだけで、濃いめの味わいの抹