気象庁によりますと午後7時18分ごろ、地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度4を観測したのは、霧島市となっています。震源地は鹿児島県薩摩地方。震源の深さはごく浅い。地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。