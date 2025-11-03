文化勲章を受章した王貞治さんが、記者会見で野球への熱い思いを語りました。文化勲章受賞・王貞治さん:はい、（試合を）見ていました。大谷くんがスリーランを打たれがっかりしているところも見ましたし、アメリカでも良い試合だったと言われていますけど、我々日本人にとっても素晴らしい試合でしたね。大谷くんとか山本くんとか佐々木くんがもうものすごく頑張って。日本の強さやすごさを表せているということは、本当に同じス