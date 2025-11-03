この3連休も相次いだクマの出没。11月もクマ災害が猛威を振るっています。住宅の塀をよじ登るのは、体長70cmほどの子グマです。2日、北海道・札幌市の住宅街に現れ、5時間以上にわたり付近を徘徊。そして、出動したハンターに駆除されました。さらに、札幌市の北東、砂川市の住宅近くのやぶの中に体長1.2メートルほどのクマが出没し、警戒が続いています。そして、クマ被害から住民を守る立場のハンターが被害に…。1日、岩手・大