俳優の山崎育三郎が３日、公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「どうも、山崎育三郎です。」を開設した。初回ゲストは山田孝之。２６年前に出会い、互いに幼馴染の様な関係という。沖縄でロケをしながらトーク。沖縄に移住した山田の案内で、沖縄そば屋や地元の直産市場などを巡っていく。ヒゲで顔の半分以上が覆われた山田のワイルドなビジュアルも衝撃的だ。開設にあたり、山崎は「ジャンルを超えたエンターテインメントの世界に