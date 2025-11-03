胎内市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザの疑いがある事例が確認されました。陽性が確認された場合、県は4日朝から約63万羽の処分を始めます。県によりますと、3日朝、胎内市の養鶏場から「死亡数が70羽と増加した」と連絡がありました。簡易検査の結果、10羽中9羽が陽性で高病原性鳥インフルエンザの疑いがあると確認されました。遺伝子検査で陽性が確認された場合、県内では今シーズン初めてで県はこの養鶏場で飼育する6