全国高校サッカー選手権広島県大会。１１月２日準決勝が行われ、決勝を戦う2校が決まりました。広島新庄と沼田の準決勝。スコアレスで延長までもつれる激戦になりますが、青の沼田が2点を奪い24年ぶりの決勝進出を決めました。続いてインターハイ代表・瀬戸内と戦後最多の優勝回数を誇る広島皆実のライバル対決。前半14分、赤の瀬戸内が大西崇翔のゴールで先制！しかし後半、緑と黒の皆実がキャプテン野村陸路の