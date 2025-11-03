花園出場をかけた石川県高校ラグビー大会の決勝戦。日本航空石川が鶴来を大差で破り、21大会連続で花園への切符を手にしました。3日、金沢市営球技場で行われた決勝は、12年連続で航空石川と鶴来の顔合わせとなりました。試合開始早々、航空石川のバックス陣が敵陣に攻め込み、最後は村山がトライを決め先制します。その後も航空石川がフォワードを中心にトライを重ね、33対0で前半を折り返します。一方、鶴来も後半に入り相手陣内