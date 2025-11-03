吉川晃司さんと布袋寅泰さんによるユニット「COMPLEX」。2人のライブなどで集められた寄付金を活用し、石川県輪島市に子どもたちの新たな遊び場が完成しました。久々江アナ「輪島市に新しいアーバンスポーツの施設がオープンしました」1日、輪島市の商業施設「ワイプラザ」の敷地内にオープンしたアーバンスポーツ施設、その名も「NOTOCOMPLEXPLAYGROUND」。施設には、公式大会でも使用できるコートサイズの3人制バスケットボール