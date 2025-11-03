石川県加賀市の片山津温泉の旅館で3日、子どもたちが対局する将棋大会が開かれました。第2回アパジュニアカップは2024年と2025年に、将棋8大タイトルの1つ、叡王戦の対局が行われた片山津温泉のアパリゾート佳水郷で行われました。石川県内外から32人が出場し、ちびっこ棋士たちは盤上で真剣な表情で対局に臨んでいました。大会ではトップ棋士の糸谷哲郎八段らによる指導対局も行われ、子ども達は憧れの棋士からアドバイスを受けて