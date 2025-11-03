石川県内の文化や芸能などの発展に貢献した団体や個人を称える北國文化賞と北國芸術賞の贈呈式も金沢市内で行われました。式では飛田秀一北國新聞社名誉会長が「授賞者の輝かしい業績はふるさとの誇りであるとともに長い歴史を重ねてきた2つの賞に一段と重みを加えている」とあいさつした後、代表して金沢医科大学学長の宮澤克人さんに賞状と記念品が贈られました。授賞者はそれぞれの分野でのより一層の活躍に決意を新たにしてい