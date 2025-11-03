石川県七尾市では初めてとなる、ギネス世界記録が誕生です。同時に卵かけご飯を作った人数を競う一風変わったイベントが2日、和倉温泉で行われました。2日、七尾市和倉温泉の会場に集まった、大勢の小中学生とその保護者。配られたのは炊き立ての能登産の米、そして温泉卵。地元住民400人で挑むのは、「同時に卵かけご飯を作った最多人数」のギネス世界記録です。「頑張るぞー、おー」制限時間は5分間。ご飯に温泉卵をのせて醤油を