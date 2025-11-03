3日昼ごろ、尾道市の国道の歩道で自転車に乗っていた高齢女性が、車にはねられ死亡しました。事故があったのは、尾道市土堂の国道２号です。警察と消防によると、3日午後1時ごろ、歩道を東に向かって走っていた軽自動車が、同じ方向に進んでいた自転車を後ろからはねました。はねられたのは80代とみられる女性で、尾道市内の病院に搬送されましたが、約2時間後に死亡が確認されました。警察は、軽自動車を運転していた男（73）を過