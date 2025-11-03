全日本空輸（ANA）は、東京/成田〜ムンバイ線を12月1日から増便する。現在は火・金・日曜の週3往復を運航しており、これに木・土曜を追加した週5往復を運航する。機材はボーイング787-9型機を使用する。所要時間は東京/成田発が10時間20分、ムンバイ発が8時間15分。増便期間は2026年3月28日まで。同路線はエア・インディアと共同運航（コードシェア）を行っている。■ダイヤNH829東京/成田（11：45）〜ムンバイ（18：35）／火・