広島県の帝釈峡で男性が倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。消防によると午前10時半ごろ、庄原市と神石高原町にまたがる帝釈峡の巨大な岩の橋「雄橋」の近くで、男性（58）が倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。付近では、落石の音を聞いた人がおり、石が男性にあたった可能性もあるということです。（2025年11月3日 放送）