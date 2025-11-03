バイエルンに所属するFWハリー・ケインは、バルセロナへの移籍を検討しているようだ。2日、スペイン紙『スポルト』が報じている。来夏の移籍市場において、“無冠の帝王”の異名を脱した点取り屋は、ビッグネームのひとりになることが予想される。バイエルンで3年目のシーズンを迎えているFWハリー・ケインは、2027年夏までの契約を結んでいるものの、満了まで1年を切るタイミングから、契約解除条項の発動が可能となるとのこ