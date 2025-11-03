広島市内唯一の国宝・不動院で、学生たちが中心となり、プロジェクションマッピングが行われました。色鮮やかなデジタルアートが映し出されたのは、500年近く前に建てられた国宝、不動院金堂です。企画したのは、県内2つの学校に通う学生たちです。■比治山大学短期大学部美術科村上知廉さん「ここまで大きくなると思っていなかったんで驚いているんですけど、面白いです」映像は比治山大学短期大学部、音楽はエリザベト音