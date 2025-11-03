県２区選出の鈴木憲和農林水産大臣がきょう県内入りし、山形が世界に認知されるようになってきたとして投資をしていくことで活性化につながると地方への投資の必要性を話しました。 【写真を見る】「まだまだ私たちの地域は稼ぐことができる」鈴木憲和農林水産大臣が県内入り地方への投資の必要性語る（山形） 鈴木憲和農林水産大臣は高畠町での式典に参加するためきょう県内入りしました。 挨拶で農水省に勤務していた時に感