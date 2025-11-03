26年前の名古屋市西区の主婦殺害事件で、逮捕された女が「毎日不安だった」と供述していることが分かりました。港区東海通のアルバイト・安福久美子容疑者(69)は1999年11月、西区稲生町のアパートで、主婦の高羽奈美子さん(当時32)の首を刃物で複数回刺すなどして殺害した疑いが持たれています。警察によりますと、安福容疑者は事件後も名古屋市内に住んでいたとみられますが、逮捕されるまでの26年間について、「毎日