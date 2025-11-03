３連休最終日の３日は「文化の日」でした。広島県内は天候にも恵まれ、観光客などでにぎわいました。■女の子「見て！青いお魚が動いてるよ！」多くの家族連れなどが訪れたのは、「広島もとまち水族館」。１０月３１日に商業施設パセーラの7階にオープンしたばかりの都市型水族館です。３連休で目立ったのは、小さな子どもたち。およそ２００種類の生きものに目を輝かせていました。■3歳の男の子「ミーアキャッ