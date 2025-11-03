晴天に恵まれた三連休最終日。11月3日の文化の日、防府市では、山口県の農林業や食の魅力を体感できるイベントが行われました。みなさんのお目当ては…新鮮な牛肉です。（高橋良キャスター）「この祭りでは農業大学校で飼育している質のいい牛の肉が買えるということもありまして、 イベント開始前から多くの人が 並んでいるんです」防府市で行われた「やまぐち農林業の知と技の拠点祭」は、農林業の取り組みや山口の食の魅