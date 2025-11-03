ゆめタウンなどを展開する「イズミ」が広島市に体育館を建設し、完成を記念したイベントが開かれました。広島市西区に完成した体育館「youmeアリーナ」。完成を記念して、子どもたちがハンドボールを体験するイベントが開かれました。体育館は「イズミ」が、地域のスポーツを盛り上げようと建設したもので、グループ会社が運営する、女子ハンドボールチームの練習拠点にもなります。■イズミ