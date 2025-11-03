新人３人が立候補している広島県知事選挙。県選管によると、２日までに有権者の３．８５％にあたる８万６９５５人余りが期日前投票を済ませました。４年前の知事選の同じ時期と比べ１．７９ポイント低くなっています。（2025年11月3日放送）