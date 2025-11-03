山口県下松市で毎年恒例の「きつねの嫁入り」が行われ、多くの人で賑わいました。下松市花岡地区にある花岡福徳稲荷社では毎年11月3日に五穀豊穣や良縁を願う伝統の祭り＝稲穂祭が開かれています。この祭りの一番の見どころは「きつねの嫁入り行列」です。花岡地域で活動する団体や小学生たちなど10組の神輿の「わっしょい」という元気な声に先導され、約1kmの道のりを練り歩きました。人力車に乗って華やかに通りを練り歩く新郎新