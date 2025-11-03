気象庁によりますと午後7時18分ごろ、薩摩地方を震源とする地震があり、霧島市で最大震度４の揺れを観測しました。震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。