【モデルプレス＝2025/11/03】元乃木坂46で女優の山下美月が11月2日、自身のInstagramを更新。フランス・パリでのオフショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】元乃木坂人気メン、パリでほっそり美脚披露◆山下美月、ピンクコート姿でパリを満喫 山下は「アナザースカイさんに出演させていただきます」「場所は、4度目の訪問となったフランス・パリです」とつづり、日本テレビ系「Google Pixel presents ANOTHER SKY」（毎週