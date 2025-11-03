阪神は3日、岩貞祐太投手が海外FA権を行使せず残留することが決まったと発表した。岩貞は13年ドラフト1位で阪神に入団し、3年目の16年に自身初の規定投球回に到達して防御率2.90、10勝をマーク。20年からリリーフでの登板が増え、21年からは完全にリリーフに配置転換。22年から2年連続50試合以上に登板し、今季は29試合に登板して、3勝1敗4ホールド、防御率2.12の成績を残した。