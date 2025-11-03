県高校駅伝の男子スタート＝日産フィールド小机男子第７８回、女子第４２回県高校駅伝競走大会は３日、日産フィールド小机発着コース（男子７区間＝４２・４キロ、女子５区間＝２１・８キロ）で行われ、男子は東海大相模が２時間４分２４秒で４年ぶり３度目の優勝を果たした。女子は白鵬女子が１時間１２分１５秒で５年連続１７度目の栄冠に輝いた。東海は１区３位の滑り出しで、２区近藤寿樹（３年）が１位でたすきをつなぎ、