みんな可愛くて綺麗なRay㋲たちでも個性はさまざま。今回は、Rayモデルの三浦理奈、本田紗来、櫻井優衣の3人に、お出かけの際の必需品である「バッグに忍ばせているもの」を教えてもらいました。持っているだけで安心＆幸せになれる物を持ち歩いているみたい♡Ray model clip vol.80テーマ：Ray㋲のいつもバッグに忍ばせているものお出かけの際の必需品をRay㋲たちにインタビュー。レトロなデジカメやコス