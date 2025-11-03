秋の夜長に楽しみたい、名作・猫映画リスト。猫映画について語るYouTubeチャンネルが好評の金田淳子さんが、とっておきの名作を教えてくれました。『ボブという名の猫 幸せのハイタッチ』2016年/イギリス「あの猫」本人が出演してハイタッチ！イギリスでシリーズ累計1000万部売れたノンフィクションを元とした伝記映画。ミュージシャンを夢見る若者ジェームズは、無職で麻薬中毒。ある日、部屋に野良猫ボブが迷い込み、情が移って