モデルで女優の堀田茜がウェディングドレス姿を披露し、ファンをうっとりさせている。３日までにインスタグラムで「結婚式を挙げました」と報告した堀田。「お世話になっている方々、友人家族が一同に会して食べて飲んで笑って、夢のような幸せな時間でした。準備は大変だったけど本当にやってよかった！」とつづると、ウェディングドレス姿の写真や、結婚式中の写真など複数枚を披露した。この投稿にフォロワーからは「めち