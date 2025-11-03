関西ジュニアのＡｍＢｉｔｉｏｕｓが３日、大阪市内で開催された「御堂筋ランウェイ２０２５」「大阪光の饗宴２０２５」に参加した。ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴを盛り上げた真弓孟之は「エイト兄さんかっこよすぎて、踊りながら見とれていました」と素直な感想を語った。その後は、イルミネーション点灯式に参加。イルミネーションや、御堂筋の思い出を聞かれた井上一太は「仕事終わりにイルミネーションで癒やされたいなって、メ