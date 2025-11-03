3連休の最終日、「文化の日」の3日は県内各地でさまざまなイベントが開かれました。県内外から集まった愛くるしい表情のポニーに、毛並みがつややかなサラブレッド。佐久市望月地区で3日に“信州の菊花賞”とも呼ばれる草競馬大会が開かれました。 望月地区は平安時代に朝廷へ名馬を献上した産地として知られ「駒の里」と呼ばれるようになったことから毎年、文化の日に草競馬大会が開かれています。1周400ｍのコー