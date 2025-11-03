巨人ＯＢの元木大介氏が３日、自身のインスタグラムを更新し、この日から自らが主催する冠野球大会がスタートしたことを報告した。黒色の巨人のスタジアムジャンパーに袖を通した元木氏は両腕を上に向け、「元木大介ＣＵＰ争奪野球大会」の横断幕をアピールしている。元木氏は「今日から『第１回元木大介ＣＵＰ争奪野球大会』がスタートしました！天気にも恵まれ、開会式では子供たちの元気な姿と笑顔がたくさん見られまし