富山大空襲を経験した90代の女性が、戦後80年の今年、初めて当時の記憶を絵に残しました。エブリィで9月に紹介したこの作品が先月、富山市で展示されました。清水記者がお伝えします。富山の街を焼き尽くす炎を反射して赤く見えたアメリカ軍の爆撃機B29。そして空一面に降り注ぐ焼夷弾。牧野敦子さん「お母さん見られよ。きれいだよ。と言ったけどお母さんはうつぶしてふるえていました」13歳で富山大空襲にあった牧野敦子さんが、