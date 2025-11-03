日本ハム・北山亘基投手が３日、エスコンフィールドでの秋季キャンプで練習後、取材に対応。ワールドシリーズＭＶＰに輝いたドジャース・山本由伸の活躍に、意気込みを新たにした。自主トレ先が同じで、山本のトレーナーを務める矢田修氏に師事。「目標の選手でもあるし、すごいなと心の底から思いました」と偉業をたたえつつ「かけ離れた立場にいるけど、僕も負けたくない。そういうレベルに近づいていきたい気持ちはあるので