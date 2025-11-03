小矢部市にある「三井アウトレットパーク北陸小矢部」で営業していた観覧車が、きょうで営業を終了します。開業からおよそ10年、多くの人に親しまれてきたアウトレットの観覧車が、その役目を終えます。上野キャスター「アウトレットモールのシンボルとも言える観覧車が今日で営業終了。最後に一度乗車しようというみなさんで行列ができています」高さはおよそ50メートル。24基あるゴンドラはショッピング