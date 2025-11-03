【地震情報 2025年11月3日】(19:22更新)19時18分頃、鹿児島県薩摩地方を震源とする地震がありました。震源の深さはごく浅い、地震の規模はM4.2、最大震度4を鹿児島県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。【地震情報 2025年11月3日】(19:21更新)19時18分頃、鹿児島県薩摩地方を震源とする地震がありました。震源の深さはごく浅い、地震の規模はM4.2、最大震度4を鹿児島県で観測しています。この地震による津波