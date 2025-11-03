¸µSKE48¤Î½÷Í¥¡¢ËÌÌîÎÜ²Ú¤µ¤ó¤ÎSPA!¥°¥é¥Ó¥¢¥óº²¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ö¤­¤ì¤¤¤Ë»£¤Ã¤Æ¡×¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¡£»ïÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿ ¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍÅ±ð¤Ê¿§µ¤¤òÊü¤ÄËÌÌîÎÜ²Ú¤µ¤óËÌÌî¤µ¤ó¤Ï´ôÉì¸©À¸¤Þ¤ì¤Î26ºÐ¡£SKE48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¸å¡¢2024Ç¯6·î¤ËÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È ¡£È¯ÇäÃæ¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡Ö¿¨¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ë¡©¡×¡ÊÇòÌë½ñË¼¡Ë¤ÇÈäÏª¤·¤¿ÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¸½ºß¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥é¤Ñ¤é¤Ã¡ª¡Ù¡ÊÄ«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó·Ï